Кабмін скоротив перелік платних соціальних послуг

Згідно з урядовим рішенням, платними вважаються всі види догляду, включаючи догляд на дому, соціальну адаптацію, реадаптацію та реабілітацію, консультування, представництво інтересів, посередництво, супровід при працевлаштуванні, кризове втручання, транспортні послуги й натуральна допомога, а саме: пошиття одягу, ремонт одягу, ремонт взуття, перукарські послуги, прання білизни та одягу, ремонтні роботи.

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«Уряд привів у відповідність перелік платних соціальних послуг із переліком соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не здатні самостійно їх подолати», - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Ціновий діапазон або механізм ціноутворення на послуги не наводиться.

Довідка УНІАН. Соціальні служби в Україні можуть надавати громадянам платні й безплатні соціальні послуги залежно від обставин. Право на безплатні послуги мають громадяни похилого віку у зв'язку з хворобою чи інвалідністю через відсутність родичів, громадяни, які потрапили у важкі обставини у зв'язку з безробіттям, стихійними лихами, катастрофами, біженці, діти та молоді люди - інваліди, сироти чи малозабезпечені.