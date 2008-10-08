Шоколад вилікує кашель

Шоколад неймовірно корисний для серця і піднімає настрій. А нещодавно учені довели, що ці солодкі ласощі також можуть позбавити від кашлю.

Фахівцям вдалося встановити, що в шоколаді містяться речовини теоброміни, які володіють протикашлевою дією. Причому ці властивості у десерті виражені навіть більше, ніж у протикашельних лікарських препаратів.

Такі висновки були зроблені вченими в результаті дослідження, проведеного за участю декількох добровольців.

Частина учасників приймала проти кашлю класичні препарати, а інші лікувалися солодкими ліками. Шоколад виявився ефективнішим за препарати. При цьому він не викликає побічних ефектів, як медичні препарати.

newsland.ru