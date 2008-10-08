Шоколад вилікує кашель
14:43, 08 жовтня 2008Країна
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Може бути ефективнішим за ліки
Шоколад неймовірно корисний для серця і піднімає настрій. А нещодавно учені довели, що ці солодкі ласощі також можуть позбавити від кашлю.
Фахівцям вдалося встановити, що в шоколаді містяться речовини теоброміни, які володіють протикашлевою дією. Причому ці властивості у десерті виражені навіть більше, ніж у протикашельних лікарських препаратів.
Такі висновки були зроблені вченими в результаті дослідження, проведеного за участю декількох добровольців.
Частина учасників приймала проти кашлю класичні препарати, а інші лікувалися солодкими ліками. Шоколад виявився ефективнішим за препарати. При цьому він не викликає побічних ефектів, як медичні препарати.
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