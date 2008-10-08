Новий метод дозволить виявляти синдром Дауна раніше

Синдром Дауна викликається зайвою копією 21-ої хромосоми

Учені в США повідомили, що розробили новий метод тестування вагітних жінок, який показує, чи є у ембріона синдром Дауна.

Метод, який застосовується зараз, поганий тим, що може привести до втрати дитини або пошкодження плоду.

Як повідомляє журнал Національної академії наук США, тест розроблений в Стенфордскому університеті. Аналіз крові 18 вагітних жінок правильно вказав на дев`ять випадків синдрому Дауна.

У організмі дітей з синдромом Дауна є третя, зайва копія 21-ої хромосоми, яка приводить до фізичних і розумових дефектів. У крові матері збільшується кількість 21-ої хромосоми, якщо у зародка є третя копія.

Доктор Стівен Квейк, який керує дослідженням, говорить, що медики мають намір повторити тести на більшій кількості вагітних жінок.

Доктор Квейк виразив упевненість в тому, що через декілька років ця процедура застосовуватиметься в лікарнях, оскільки нинішні методи небезпечніші.

При одному з методів в утробу матері вводиться шприц. За даними американських експертів, після такої процедури приблизно у однієї з 100 жінок відбувається викидень. При іншому методі вірогідність викидня - два з 100.

Стівен Квейк вважає, що розроблений його групою метод тестування дозволить виявляти синдром Дауна на ранішій стадії, чим раніше, і у жінок буде більше часу для прийняття рішення про те, переривати їм вагітність чи ні.

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