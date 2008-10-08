В Україні відкрито перший Центр малоінвазивної дитячої хірургії

В Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні відкрили перший в Україні Центр малоінвазивної дитячої хірургії.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні охорони здоров’я Івано-Франківської обласної держадміністрації.

Тепер операції проводитимуться за допомогою відеоапаратури в найбільш недоступних місцях, що дає змогу лікарям успішніше робити операційні втручання маленьким пацієнтам при загальному знеболюванні.

За словами головного лікаря обласної дитячої клінічної лікарні Радислава КУТУРБАША, такий Центр в Україні в дитячих клініках відкривається вперше. «До цього часу діти від народження і до років 10 не могли одержувати відповідне лікування, не могли проводити їм відповідні операції, тому що не було апаратури і не було підготовлених спеціалістів», - наголосив керівник установи.

Допомогу в 150 тис. грн. на придбання апаратури для малоінвазивної хірургії надав Івано-Франківський медичний університет та Головне управління охорони здоров`я обласної державної адміністрації.

У клініці стверджують, що понад 50 % маленьких пацієнтів лор-відділення мають вроджені патології, запальні процеси.

***„Малоінвазивна” означає малотравматична хірургія, тобто проведення операції через невеличкі розрізи за допомогою двох зондів, один з яких освітлює операційне поле, а другий – оперує, тобто хірург робить операцію без скальпеля.