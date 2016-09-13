Мінфін виділить 75 млн грн на слухові апарати для дітей

Міністерство фінансів України для покращення надання медичної допомоги дітям в проекті державного бюджету на 2017 рік збільшив витрати на 75 млн грн, щоб забезпечити проведення імплантаційного слухопротезування.

«Досі держава не могла забезпечити в повній мірі проведення імплантаційного слухопротезування, якого потребують діти... Так, у держбюджеті на 2016 рік на ці цілі були передбачені витрати в сумі 4 млн. грн. Однак наявне фінансування не може покрити потреби всіх таких пацієнтів», - йдеться в повідомленні.

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