Мобільну бригаду штаба Ахметова не пускають в селище Новолуганське

Про це УНІАН повідомили в Гуманітарному штабі Ріната Ахметова.

«При перетині блокпоста на напрямку Артемівськ-Дебальцеве військові відмовилися пропустити волонтерів Штабу з гуманітарною допомогою, призначеної для найбільш соціально незахищених категорій населення селища Новолуганське. Ми не розуміємо, що сталося. І чому 780 людей похилого віку, інвалідів, дітей, які зібралися і чекають нас сьогодні, не можуть отримати продуктові набори. Ми знаємо, що мирні жителі «сірої» зони, як і раніше потребують допомоги, тому Гуманітарний штаб не відмовляється від наміру доставити продукти», ‒ розповіла Юлія Малахова, координатор мобільної бригади Штабу Ріната Ахметова.

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Гуманітарний штаб направив офіційний запит до Антитерористичного центру (АТЦ) при СБУ України. Через п'ять днів, 19 вересня, Штаб планує доставити набори виживання в селище Луганське, який розташований в тому ж районі.

Проект мобільних бригад Гуманітарного штабу був запущений в травні 2015 року. Мобільна доставка продуктів дозволяє надати допомогу людям у «сірій зоні», а також у віддалених населених пунктах на непідконтрольної території, де немає можливості відкрити стаціонарний пункт видачі. Всього за 2 роки роботи Штаб Ріната Ахметова видав 9 млн 643 тисячі дорослих і дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.