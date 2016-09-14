МОЗ працює над змінами у системі акредитації закладів охорони здоров’я

Як повідомили УНІАН у МОЗ, фахівці вважають, що Україні потрібно побудувати медичний ринок послуг, який буде відповідати міжнародним стандартам.

Читайте такожМОЗ відмінив штатні нормативи для медичних закладів

На робочій зустрічі обговорили найбільш складні та суперечливі питання щодо акредитації медичних закладів та розпочали роботу по внесенню змін до порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765, та перегляду критеріїв акредитації закладів охорони здоров’я, затверджених наказом МОЗ України від 14 березня 2011 року № 142 «Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров’я».

Читайте також МОЗ скасував наказ про ліжко-місця

На думку фахівців, вдосконалення процесу акредитації надасть можливість ефективного використання її результатів на шляху реалізації реформи медичного обслуговування та створить передумови для запровадження обов’язкового державного медичного страхування в нашій країні, адже акредитація закладу буде важливою складовою під час вибору страховою компанією медичного установи, що надаватиме медичні послуги.