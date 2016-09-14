Українським медикам знову обіцяють підвищити зарплатню

Про це президент України Петро Порошенко заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

«Є тверда позиція про те, що, незважаючи на скрутне становище, ми маємо забезпечити у 2017 році збереження і підвищення відповідного рівня соціальних стандартів», - сказав глава держави.

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Президент особливо підкреслив, що підвищення зарплат представників освітньої галузі і фінансування медичної реформи є пріоритетним завданням на наступний рік.

«Дуже важливо, що підвищення зарплат працівників освітньої галузі, вчителів, медичних працівників є пріоритетом, який поділяє президент і уряд», - сказав Порошенко.

Він висловив сподівання, що такої позиції дотримується й парламентська більшість.