Надмірна чистота приводить до хвороб

Прагнення до чистоти - позитивна якість. Але, як кажуть, все добре в міру. Учені довели: зайва охайність може збільшити ризик розвитку деяких захворювань.

Згідно статистиці, за останніх 5 років різко зросла кількість випадків захворювання діабетом першого типу серед дітей. Учені довго намагалися знайти цьому факту пояснення і, нарешті, прийшли до висновку: всьому причиною стало зайве прагнення батьків до чистоти.

Дослідження показують, що деякі види бактерій і вірусів, що знаходяться в повітрі, служать для організму своєрідним "загартуванням". Тобто до них ще в дитинстві виробляються антитіла, тому, подорослішавши, людина хворіє менше.

Саме один з різновидів таких бактерій запобігає появі діабету першого типу. Причому її відсутність в повітрі може привести також до розвитку алергії, астми і інших захворювань, пов`язаних з ослабленням імунної системи.

Ці висновки підтверджуються і дослідами на лабораторних мишах. Гризуни, що виросли в повністю стерильному середовищі, страждають від різних захворювань на 80% частіше, ніж ті, які знаходилися в звичних природних умовах.

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