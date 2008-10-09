Найпростіший спосіб бути здоровим

Фраза “сміх продовжує буття” у всіх нас на слуху з дитинства. Учені, починаючи з 70х років 20 століття, серйозно вивчають сміх і його вплив на людину. А зараз вже існує така нова професія, як гелотологія, і по всьому світу готують величезне число специалістів-сміхотерапевтів.

Результати різноманітних досліджень говорять про те, що сміх - цілитель. Сміх впливає на біохімічні процеси в організмі, стимулюючи виділення нейромедіаторів серотоніну і дофаміну, а також ендорфінів.

Сміх може стати персональним тренером всього організму, не говорячи вже про те, що просто підвищує настрій і заряджає людину енергією. Під час сміху працюють біля 80 м`язів! Сміх тренує водночас м`язи грудей, плечей, пресу і діафрагму. У той же час м`язи шиї і спини розслабляються.

Сміх має загальнозміцнюючу і оздоровчу дію, оскільки покращується дихання, що приводить до поліпшення споживання тканинами кисню; частішає пульс і поліпшується кровопостачання до органів і тканин; знижується ступінь холестерину, підвищується імунітет.

Численні дослідження підтверджують гіпотезу про те, що сміх може врятувати мало не від всіх хвороб. Причому сміху підвладні не тільки психологічні проблеми і неврози, але й фізичні страждання. Він знижує вироблення гормонів стресу, нормалізує тиск, підвищує імунітет.

Також, на думку фахівців, люди, які страждають від ішемічної хвороби серця, з легкістю уникнуть інфаркту. Сміх - чудодійний і про це говорять лікарі, яким відомі випадки лікування сміхом навіть онкологічних захворювань.

newsland.ru