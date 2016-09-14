Китай передасть Україні 50 автомобілів швидкої допомоги

Кабмін схвалив угоду з Китаєм про надання Україні 50 автомобілів швидкої допомоги на $3,7 млн.

Кабінет міністрів України схвалив угоду з Китаєм про надання Україні на безкоштовній основі обладнаних автомобілів швидкої допомоги загальною вартістю 3,7 млн дол., а також уповноважив першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва підписати угоду. Читайте такожУкраїна отримала від США автомобілі для медичної евакуації в польових умовах Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу. “Підписання угоди дасть змогу отримати безкоштовну допомогу уряду Китайської Народної Республіки у вигляді 50 машин швидкої допомоги, укомплектованих спеціальним обладнанням, на загальну суму понад 3,7 млн дол.", - зазначив Кубів.

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