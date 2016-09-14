За 8 місяців на Донеччині загинув 21 мирний житель

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, інформуючи щодо результатів роботи поліції Донеччини за 8 місяців поточного року.

Він також повідомив, що цього року було задокументовано злочинну діяльність 9 організованих злочинних угруповань. "Всі дев'ять кримінальних проваджень вже направлені до суду за ст. 257, 187 Кримінального кодексу України", - додав він.

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Крім того, 322 учасникам незаконних збройних формувань та їхнім поплічникам було повідомлено про підозру за ст.256, 258-3, 260, 294 КК України. Встановлено місцезнаходження та затримано 195 осіб, 129 - оголошені в розшук.

Серед іншого Аброськін зазначив, що за 8 місяців цього року в Донецькій області відбулося зниження кількості кримінальних правопорушень, в тому числі тяжких та особливо тяжких злочинів. "Навіть незважаючи на те, що в ці цифри потрапляють заяви про злочини, скоєні на окупованій бойовиками "ДНР" території Донеччини: 2015 рік - 21 666 (у 2016 році - 868), в тому числі тяжких та особливо тяжких - 7388 (у 2016 році - 1657)", - йдеться у повідомленні.