Проблему з постачанням ліків для онкохворих дітей розв'язано - Супрун

Кабінет міністрів України на вчорашній нараді, яка тривала понад 7 годин, вирішив питання із затримкою ліків для онкохворих дітей.

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Про це у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Першу партію ліків вже починають розвозити по регіонах.

"Наразі державне підприємство "Укрвакцина" перебуває на митниці. Міністерство охорони здоров’я України вже підписало довідки про розмитнення. Ми одразу підпишемо наказ про розподіл ліків по регіонах і найближчим часом вони будуть в онкохворих дітей", - обіцяє Супрун.