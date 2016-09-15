Гройсман обіцяє, що у наступному році перешкод у закупівлі ліків не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

“Нам спільно з Міністерством охорони здоров'я та профільним комітетом вдалося розблокувати процес, яким ми займалися три місяці. І ми можемо сказати, що вже через три-чотири дні вони з'являться у медичних закладах”, - зауважив Гройсман.

Він додав, що серед розблокованої партії ліків є препарати як для дітей, так і для дорослих.

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Також, за словами прем‘єр-міністра, у наступному році буде знято перешкоди у закупівлі ліків за державні кошти. “Зараз ми ці бар'єри знімаємо і зробимо все, щоб в наступному році, і це буде відображено в проекті бюджету, на закупівлю ліків було сформовано більший ресурс”, - запевнив він.

В свою чергу в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зауважила, що ці ліки не могли розмитнити впродовж 90 днів. За її словами, проблема полягала в тому, що міжнародна організація Crown Agents мала непорозуміння щодо того, хто є власник цих ліків. “Цілий місяць я працювала з Crown Agents та “Укрмедпостачем”, щоб вирішити це питання”, - сказала Супрун.

Крім того, вона наголосила, що закупівлі ліків через міжнародні організації є правильним кроком і такі закупівлі повинні тривати й надалі. Супрун також пообіцяла, що у наступному році проблем із розмитненням ліків не буде. “Думаю, що 2016-2017 роках передача та розмитнення ліків будуть організовані краще”, - зауважила вона.