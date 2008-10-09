Кожні п`ять секунд у світі сліпне одна людина

Сьогодні відзначається Всесвітній день зору, який проводиться щорічно в другий четвер жовтня з метою привертання уваги до теми сліпоти і порушення зору.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я /ВООЗ/, у всьому світі налічується близько 37 мільйонів сліпих людей і 124 мільйонів людей з поганим зором. Кожні п`ять секунд в світі сліпне одна доросла людина, кожну хвилину – дитина. При цьому, три чверті випадків сліпоти виліковні або їх можна попередити. За розрахунками ВООЗ, якщо не будуть прийняті термінові заходи, до 2020 року число сліпих в світі подвоїться і досягне 75 мільйонів. Медики б`ють на сполох: якщо раніше віковим порогом катаракти вважали 60-річний вік, то зараз він знизився до 40 років.

ami-tass.ru