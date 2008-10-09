Здоровий нічний сон - здорове серце

Втрата сну, навіть на декілька годин вночі, може призвести до того, що імунна система людини перестане захищати тканини і органи. У журналі Biological Psychiatry були надруковані результати проведеного недавно фахівцями з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі дослідження, в ході якого учені прийшли до висновку, що неглибокий, неспокійний нічний сон може запустити клітинні реакції, що викликають руйнівний процес запалення. Тоді як здоровий, глибокий нічний сон, навпаки, знижує ризик серцевих захворювань і аутоімуних розладів, таких, наприклад, як ревматоїдний артрит.

Дослідники виявили, що після недовго неспання вночі активність (NF) -кB чинника була значно вища, ніж після повноцінного нічного сну або відновного сну (після вимушеного пробудження).

Найголовніше, що підвищення активності чинника транскрипції спостерігалося тільки у жінок.

Американські фахівці вважають, що одержані в ході дослідження дані допомагають зрозуміти, чому навіть частковий дефіцит сну підвищує ризик виникнення сильних запальних процесів в тілі людини, що потенційно розвивають широкий спектр захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання, артрит, діабет, певні ракові пухлини, ожиріння.

Доктор Джон Крістал (John H. Krystal) з Медичної школи Йельского університету, вважає: «Дане дослідження дійсно довело, що нестача сну дуже сильно впливає на роботу імунної системи організму, а значить і на його захист».

«Постійні фізичні і емоційні стреси, викликані виснажливою роботою, навчанням, а також сам ритм життя сучасної людини призводять до того, що у більшості людей виникають проблеми з сном», - говорить доктор Ірвін (Dr. Irwin), керівник Cousins Center інституту Семела - центру по дослідженню психонейроімунології (впливу на імунну систему психологічних станів, неврологічних і гормональних чинників). «Багато людей досить часто позбавляють себе сну. Але згідно з проведеним нами дослідженням, навіть незначний недолік сну значно впливає на здоров`ї в цілому». Іншими словами, якщо ви хочете мати здорове тіло, то сон для вас життєво необхідний.

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