Cтворено Центр навчання дітей з аутизмом

У Львові на базі загальноосвітньої спеціальної школи для дітей з важкими порушеннями мови на вул. Короленка, 1 цього року створено Центр навчання дітей з аутизмом. До завдань Центру належить, зокрема, підготовка до школи та навчання дітей з аутизмом, робота з батьками та опікунами таких дітей. «Діти, хворі аутизмом, потребують спеціальної програми для навчання в загальноосвітніх закладах. У Львові вперше в Україні розпочинається проект навчання таких дітей. Зараз у центрі налічується 19 дітей.

Враховуючи останні результати міжнародних наукових досліджень, є підстави вважати, що розлади із спектру аутизму належать до тих, які найчастіше зустрічаються у дітей. На кожних 10 000 дітей віком до 8 років розлади спектру аутизму мають 60 осіб. Загалом особи з аутизмом становлять близько 1% населення, незалежно від раси, соціального статусу громадян чи рівня розвитку країни.

Довідка:

Аутизм – це глибокий цілісний розлад розвитку, що вимагає комплексної терапії. Найчастіше маємо справу з розладами відчуттів і спотвореним сприйняттям світу особами з аутизмом, які інакше сприймають світло, зображення та звуки, інакше відчувають дотик, запах, смак чи біль. Часто мають проблеми з чітким розумінням спрямованої до них мови.

Розлад засобів сприйняття призводять до того, що особи з аутизмом творять свій внутрішній образ світу, часто відмінний від нашого. Мають також труднощі з класичною – в нашому розумінні – розбудовою міжлюдських стосунків та вираження емоцій у взаємовідносинах з іншими людьми. Світ осіб з аутизмом відрізняється від «нашого світу», а проблеми з комункацією провокують те, що вони змушені боротися з досвідом психічної ізоляції.

Глибина аутизму може бути від найбільшої до найменшої, але наслідки проблеми завжди дуже складні.

Деякі особи з аутизмом розмовляють, але не розуміють повного і глибокого значення слів та мають труднощі зі спілкуванням. Частина з них взагалі не користується мовою, спілкуються із зовнішнім світом засобами письма.

Люди з аутизмом дуже хочуть жити так, як інші, бути учасниками суспільного життя. Такий шанс може їм дати лише допомога фахівців, профільна терапія та праця.

До розладів спектру аутизму входить ціла група розладів, які виникають із конкретних, визначених і базових дефіцитів розвитку, які, з одного боку, можуть спричинити різного ступеню неповносправності, а з іншого – стати причиною нетипових вмінь та особливих здібностей. У дитини з аутизмом виразно видно порушення або відхилення у розвитку у віці до 3 років у сферах комунікації, суспільних взаємин, уяви, функціональної та символічної гри.

Оскільки особи з аутизмом не можуть самостійно пристосуватися до життя у суспільстві, то демократичне суспільство зобов’язане забезпечити їм відповідні умови та надати необхідну допомогу.

За детальнішою інформацією звертатися за тел. 8-0322-24-89-24 , 8-067-13-704-77 ; e-mail: halyna@autism-contact.org.ua

likar.info