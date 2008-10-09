Фонд Ахметова запускає в Донецькій області пересувну флюрографію для безплатного обстеження всіх охочих

Добродійний Фонд «Розвиток України» Ріната АХМЕТОВА із завтрашнього дня запускає в містах і селах Донецької області пересувний кабінет цифрової флюорографії, в якому жителі області зможуть пройти безплатне обстеження легенів без направлення лікаря.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, флюоромобіль придбано Фондом Р.АХМЕТОВА в рамках реалізації «Програми подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області в 2007-2011 рр.» для поліпшення діагностики туберкульозу та інших захворювань легенів. Висока роздільна здатність цифрового флюоромобіля, вартість якого - 640 тис. грн., дає змогу діагностувати туберкульоз, силікоз, пухлини та інші зміни в легенях на ранніх стадіях, що набагато полегшує лікування та підвищує його ефективність.

Пересувний кабінет цифрової флюорографії почне роботу в Донецьку, а потім вирушить у міста й села області.

Урочистий пуск флюоромобіля відбудеться завтра о 13.00 на центральній площі ім. Леніна в Донецьку, повідомили в прес-службі.