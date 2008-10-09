В Україні анульовано ліцензію кожної п`ятої аптеки

З початку року анульовано кожну п`яту ліцензію на діяльність аптечних установ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила начальник відділу ліцензування і контролю за дотриманням ліцензійних умов Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Світлана ЗБРОЖЕК.

За її словами, на сьогодні в Україні діє 5,737 тис. суб`єктів господарювання і 23,746 тис. аптечних установ. Кожна така установа обслуговує близько 2 тис. громадян України.

«Протягом року ми видаємо до 2 тис. ліцензій. Також щороку ми проводимо близько тисячі перевірок (аптечних установ - УНІАН). За 9 місяців цього року проведено 958 перевірок, за результатами яких анульовано 184 ліцензії. Це майже кожна п`ята ліцензія», - зазначила С.ЗБРОЖЕК.

Причини цього вона бачить у тому, що на сьогодні, за її словами, дуже спрощена процедура отримання ліцензії на діяльність аптечних установ.