В Івано-Франківську безкоштовно тестують на ВІЛ-інфекцію

Сьогодні на Вічевому майдані Іванго-Франківська розпочалася акція з експрес-тестування на ВІЛ/СНІД, яка проходитиме у чотири етапи.

Як передає кореспондент УНІАН обстеження є безкоштовним та анонімним. Лікарі запевняють, що цими тестами користується уся система охорони здоров’я. Паралельно учасники акції мають змогу протестуватися на гепатит С.

Ініціатором проведення експрес-тестування є головний лікар Івано-Франківська Тарас МАСЛЯК спільно із благодійним фондом «Солідарність».

У ході акції волонтери роздавали агітаційні матеріали, розповідали бажаючим про небезпеку незахищених статевих контактів та супроводжували учасників тестування до карет медичної допомоги. Медики зі СНІД-центру та Івано-Франківської міської поліклініки №3 на базі мобільних пунктів у бажаючих брали кров, а соціально-психологічний супровід (дотестове та післятестове консультування) організували представники «Солідарності».

Тестування не є кінцевим етапом. Ті, хто отримає позитивний результат, пройдуть повну діагностику та лікування в обласному СНІД-центрі.

Довідка УНІАН. «Солідарність» - недержавна організація, яка впродовж десяти років опікується питаннями профілактики, лікування та подолання ВІЛ/СНІД на Прикарпатті.