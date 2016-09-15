МЗС України рекомендує перед відвідуванням Таїланду профілактичні заходи у зв'язку з вірусом Зіка

МЗС рекомендує громадянам України проводити профілактичні заходи перед відвідуванням Королівства Таїланд у зв'язку з поширенням вірусу Зіка на території цієї країни.

Читайте такожЯк уберегтися від зараження небезпечними інфекціями в Бразилії: рекомендації інфекціоніста Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у зв'язку з різким зростанням випадків зараження вірусом Зіка в Таїланді, насамперед у столиці - місті Бангкок, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які мають намір відвідати цю країну або вже знаходяться на її території, заздалегідь прийняти відповідні профілактичні заходи. У разі виявлення симптомів захворювання під час перебування в Таїланді (підвищена температура тіла, загальна слабкість, біль у суглобах і почервоніння очей) необхідно звертатися на "гарячу лінію" Інституту невідкладної медицини в Бангкоку за телефоном 1669.

У той же час в МЗС нагадали, що, відповідно до законодавства України, громадяни при виїзді за кордон повинні бути застраховані з метою створення умов, що гарантують відшкодування їм витрат, пов'язаних з потраплянням в надзвичайні обставини під час перебування за кордоном.

Читайте такожВ Україні відсутній вид комарів, які переносять вірус Зіка МОЗУ випадках потрапляння в надзвичайні ситуації на території Таїланду, що загрожують життю і здоров'ю, громадянам України слід невідкладно звертатися в Посольство України в Королівстві Таїланд за телефоном: +66917709100, e-mail: emb_th@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57.