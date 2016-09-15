В Україні стартувала інноваційна кампанія профілактики ВІЛ "Вірю — Не вірю"

В Україні стартувала інноваційна кампанія з профілактики ВІЛ “Вірю — Не вірю”.

Презентація кампанії відбулась сьогодні на прес-конференції в УНІАН за участі в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, регіонального директора Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) у країнах Східної Європи та Центральної Азії Віней Салдана, посла доброї волі ЮНЕЙДС у Східній Європі та Центральній Азії, співачки Віри Брежнєвої, яка стала обличчям кампанії, а також керівник проекту "Консультування з ВІЛ/СНІД та підтримка інституцій" Ніколас Гемпель.

«Вірю – не вірю» є продовження всеукраїнської інформаційної кампанії “Не дай СНІДу Шанс”.

В рамках кампанії кожен охочий має змогу пройти онлайн-тест, щоб перевірити власні ризики, пов'язані з випадковими знайомствами.

Захід проходить у два етапи: перший — розміщення інформаційних матеріалів (білбордів та сіті-лайтів), які спонукають подумати про безпеку сексуальних стосунків; наступний — розміщення зовнішньої реклами з ключовими правилами відповідальної поведінки щодо особистої профілактики ВІЛ (тестування на ВІЛ-інфекцію та користування презервативами).

Також триває розробка нової інтерактивної електронної платформи, з якої можна буде дізнатися головні факти про ВІЛ-інфекцію та СНІД.

Супрун зазначила, що українська влада вдячна міжнародним партнерами за співпрацю у питанні ефективної протидії розповсюдженню епідемії ВІЛ в Україні та за втілення змін у системі охорони здоров'я.

Читайте такожВ Україні буде впроваджено новий клінічний протокол лікування ВІЛ/СНІДуЯк повідомив Салдана, згідно з доповіддю ЮНЕЙДС, «кількість дорослих, які щорічно інфікуються ВІЛ у світі за останні 5 років, становить 1,9 млн осіб, кількість нових випадків передачі ВІЛ-інфекції зростає в деяких регіонах, у тому числі в регіоні Східної Європи та Центральної Азії».

«Якщо ми хочемо подолати епідемію СНІДу до 2030 року, як було узгоджено з країнами-членами ООН на Генеральній асамблеї в червні цього року, ми повинні використовувати всі можливі методи та інноваційні підходи, щоб звернути увагу людей та запобігти новим випадкам інфікування ВІЛ», - зазначив Салдана.

Кампанія, яка стартувала в Україні, закликає кожного громадянина взяти відповідальність за власне здоров'я та вірити реальним фактам.

Як заявила Брежнєва, організатори кампанії вкотре хочуть нагадати людям «про прості, але дуже важливі речі: не вірити словам, а вірити тільки достовірним фактам про ВІЛ-інфекцію, не боятися відкрито говорити з партнером про власну безпеку, бути відповідальним за своє здоров'я і регулярно проходити тестування на ВІЛ».

Варто також зазначити, що кампанія об'єднала зусилля українського уряду та міжнародних організацій - ЮНЕЙДС і компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, що діє за дорученням уряду Німеччини.

Читайте такожСеред мобілізованих багато хворих на СНІД, туберкульоз і гепатит С "Ми раді презентувати другу хвилю кампанії, яка є успішним прикладом застосування інформаційних технологій у реалізації профілактичних програм. Ми вітаємо співробітництво з нашими партнерами і підтримаємо Україну у впровадженні нашої інформаційної кампанії, адже лише завдяки об'єднаним зусиллям представників усіх сфер ми зможемо досягти значних результатів", - наголосив Гемпель - керівник проекту "Консультування з ВІЛ/СНІД та підтримка інституцій", який реалізує GIZ в Україні.