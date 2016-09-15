Під час конфлікту на Донбасі загинули 9640 осіб і 22431 зазнали поранень – ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в доповіді щодо прав людини місії Організації Об'єднаних Націй в Україні, презентованій сьогодні.

«Від початку конфлікту в середині квітня 2014 до 15 вересня 2016 року Офіс верховного комісара ООН з прав людини задокументував 9640 смертей, пов'язаних з конфліктом, та 22431 поранень серед цивільних осіб, українських військових та членів озброєних груп», - наголошується в документі.

Читайте такожСтатус-кво на Донбасі не буде, російські війська повинні залишити Україну - МЗС

В доповіді, яка охоплює період з середини травня до середини серпня цього року, зазначається також, що місія ООН з прав людини в Україні задокументувала 188 жертв серед мирного населення на сході України. В тому числі зафіксовано 28 вбитих та 160 поранених осіб впродовж трьох місяців, охоплених доповіддю.

«Це на 66% більше у порівнянні з попереднім звітнім періодом з 16 лютого по 15 травня 2016 року», - сказала на прес-конференції голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

За її словами, близько 60% жертв серед цивільного населення загинули або були поранені внаслідок обстрілів з різних артилерійських систем, що є порушенням Мінських домовленостей.

«Попри те, що з часу припинення вогню з 1 вересня ситуація покращилася, вона залишається нестабільною. Звичайно було зменшено кількість жертв серед мирного населення, до 15 вересня в зоні конфлікту нами було зафіксовано 10 поранених. Проте лише деескалація військових дій може запобігти подальшому збільшенню жертв»,- зауважила Фрейзер.

Вона констатувала, що згідно з доповіддю, цивільні особи, які проживають в зоні конфлікту, позбавлені захисту, доступу до основних послуг і гуманітарної допомоги, їхня свобода пересування дуже ускладнена.

Читайте такожЮНІСЕФ: понад півмільйона дітей на Донбасі потребують допомоги

«Щоденно лінію зіткнення пересікають від 26 тис. до 32 тис. людей. Довгі черги і ризик для життя залишається їх основним викликом»,- сказала Фрейзер.

«Ми закликаємо всі сторони конфлікту полегшувати свободу пересування цивільних осіб вздовж всієї лінії зіткнення за рахунок створення додаткових транспортних коридорів, оснащення КПП необхідним обладнанням, спрощенням процедури проходження та через надання доступу незалежним моніторам»,- додала голова Моніторингової місії.

Крім того, Фрейзер зазначила, що ООН закликає уряд України змінити нещодавно запроваджену систему перевірки місця проживання внутрішньопереміщених осіб (ВПО), щоб забезпечити їхнє право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання.

Вона також відзначила полегшення доступу до місць позбавлення волі.

«Це важливо, оскільки серед 70% ймовірних порушень та утисків прав людини, задокументованих в період з середини травня до середини серпня, були повідомлення про катування, жорстоке поводження та тримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом»,- сказала Фрейзер.

Вона констатувала, що в доповіді відзначаються зусилля органів державної влади, спрямовані на притягненні винних у порушенні прав людини до відповідальності.

Читайте такожУкраїнська делегація заявила в ООН про використання дітей у війні на Донбасі

«Такі зусилля є тільки початком, і ми сподіваємося одержати значущі результати в майбутньому»,- додала вона.

У доповіді також відзначається поступове погіршення ситуації щодо прав людини і основних свобод в Криму.

«Існує брак відповідальності і відшкодування жертвам порушень прав людини, зокрема, особам, яких тримають під вартою. Право на мирні зібрання і далі утискається, продовжуються переслідування людей за висловлення їхніх поглядів, які вважаються екстремістськими»,- додала Фрейзер.