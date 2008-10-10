Частіше, ніж в Україні, хворіють тільки в Нігерії

Китайські вчені склали рейтинг здоров`я націй. Краще за всіх живеться скандінавам.

Україна зайняла 42-месце з представлених сорока п`яти в рейтингу Національного індексу здоров`я, складеного Академією наук Китаю. Китайські дослідники включили в список країни, в яких проживає більше 70% населення і на які припадає 90% загальносвітового ВВП. Китайські вчені брали до уваги стан нервової системи людини, імунітету, психічної поведінки, обміну речовин. Підсумовуючи всі ці показники, виводився середній рівень національного індексу здоров`я (NHI). Для України він виявився - 0,426, а для лідера рейтингу - Фінляндії - 0,655.

Україна ж увійшла до так званого класу D - групи з 17-ти аутсайдерів китайського рейтингу. Гірше справи із здоров`ям населення йдуть, на думку учених Академії наук Китаю, тільки у Пакистану, Венесуели і Нігерії. При цьому, не дивлячись на низький показник, дослідники віднесли Україну до класу країн, в яких ситуація з охороною здоров`я покращується.

Варто врахувати, що до рейтингу не включені бідні країни, стан національного здоров`я в яких навряд чи піддається позитивному оцінюванню. У клас A, групу найздоровіших, окрім згаданої вище Фінляндії, також увійшли Данія, Швеція, Норвегія, Австралія, Нова Зеландія, Австрія і Швейцарія. Росія зайняла 29-е місце, опинилася в одній з Україною групі. Китайці зайняли 13-е місце.

"Нація - окрема особа, - говорить Янг Дуогуй, керівник наукової групи Академії наук. - Імунітет залежить не тільки від екологічних умов, але і від стійкості до фінансових ризиків і соціальної стабільності".

segodnya.ua