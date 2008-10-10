7 потенційних причин інфаркту

Словом "холестерин" лікарі лякають мало не кожного другого пацієнта, серед тих, кому за 30. Що це таке і із-за чого він підвищується? Холестерин - це жирний спирт, що міститься в багатьох живих організмах. У людському тілі його виробляють відразу декілька органів - печінка, нирки, надниркові залози і деякі органи статевої системи. Природним чином виробляється близько 80% всього холестерину в нашому тілі, решта 20% потрапляють до нього з їжею. Іноді це співвідношення може порушуватися як в один, так і в інший бік. Певні чинники можуть викликати посилене вироблення холестерину внутрішніми органами або, навпаки, уповільнити його.

При цьому, не весь холестерин такий поганий, як його малюють. Оскільки в чистому вигляді він тканинами людського тіла не засвоюється, холестерин існує в організмі у вигляді сполук, які називаються ліпопротеїнами. Учені розрізняють два види ліпопротеїнів - високої і низької щільності. Ліпопротєїни низької щільності (ЛПНЩ) також називають "поганим холестерином", тому що саме підвищений рівень ЛПНЩ приводить до утворення бляшок, закупорки судин і кінець кінцем інфарктів і інсультів. Велика кількість ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), навпаки, вважається ознакою здорового організму, тому їх називають "хорошим холестерином".

Впливати на співвідношення і рівень ЛПНЩ і ЛПВЩ в крові можуть багато чинників, усунути які, втім, цілком у наших силах. Отже, ви ризикуєте мати бляшки холестеринів якщо ви:

1) Маєте надмірну вагу. Зайва вага може не тільки зіпсувати вам самооцінку і додати труднощів з гардеробом, але і серйозно похитнути ваше здоров`я. У людей з надмірною вагою, кажуть лікарі, рівень так званого хорошого холестерину набагато нижчий за норму, а поганого - навпаки. На щастя, позбавитися від цього можна без пігулок і операцій - треба просто схуднути.

2) Їсте багато жирного. Зі всіх чинників, що впливають на рівень холестерину в крові, харчування, мабуть, - найважливіше. Тому, якщо хочете уберегти своє серце, стежте за тим, що їсте. Жирна свинина, яловичина і телятина – містять надзвичайно багато шкідливих моножирів. Також остерігайтеся молочних продуктів підвищеної жирності, особливо масла, маргарину і сиру . А ще читайте етикетки: якщо до складу продукту входить кокосове або пальмове масло, на вашому столі йому робити нічого.

3) Мало рухаєтеся. Відсутність фізичної активності має на організм такий же ефект, як ожиріння, - навіть якщо з фігурою у вас все гаразд. Рівень хорошого холестерину падає, поганого - піднімається - і на горизонті з`являються бляшки, непрохідність судин і інфаркт. Отже, вставайте з дивана і вперед на пробіжку. Якщо часу і сил для інтенсивних занять спортом немає, просто додайте до свого щоденного розкладу 30-40 хвилин ходьби і користуйтеся сходами замість ліфтів. Цього буде досить, щоб понизити ризик удару до мінімуму.

4) Старше 50. Після 20 років рівень холестерину починає поволі рости сам по собі - незалежно від вашого харчування і статури. Після 50 (у чоловіків) він зупиняється на досягнутому до цього часу рівні. Що стосується жінок, холестерин у них залишається на достатньо низькому рівні аж до менопаузи, після чого його рівень різко зростає.

5) Живете в сім`ї "сердечників". Проблеми з серцево-судинною системою можуть передаватися у спадок. Якщо у ваших батьків або бабусі холестерин підвищений, перевірте і свій.

6) Палите. Про шкоду паління не писав тільки ледачий. І все одно - ще чого один камінь у город тютюнової промисловості: паління знижує рівень хорошого холестерину, що, кінець кінцем, може згубити ваше серце.

7) Страждаєте від проблем з щитовидною залозаю. Підвищений холестерин може бути симптомом або наслідком деяких хвороб. Наприклад, діабету або гіпотиріозу - порушення функції щитовидної залози. Ознаки гіпотиріозу - стомлюваність, сонливість, випадання волосся, набряклість обличчя.

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