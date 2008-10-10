Економічна криза погіршує здоров`я американців

Нестабільність економіки в Америці коштує жителям країни більше грошей – несприятлива фінансова ситуація шкодить їх емоційному і фізичному здоров`ю. Люди, особливо сімейні і пенсійного віку, переживаючи про свої заощадження в банках, страждають від безсоння і знаходяться в постійній тривозі, що, кінець кінцем, доводить до емоційних розладів. В деякому розумінні нинішній настрій американської нації схожий з психологічними наслідками терористичного нападу 11 вересня 2001 року, говорить Лінда Розенберг, голова National Council for Community Behavioral Healthcare /Вашингтон, США/. Відмічено, що в центрах психологічної допомоги в останні місяці лунає все більше телефонних дзвінків.

Хвилювання американців пов`язане з високими цінами на газ, оплату оренди будинку, виплатою кредитів, сумнівами в надійності інвестиційних вкладень і побоюванням з приводу краху фондового ринку. Фінансова невизначеність і невідомість посилюють стрес, приводячи до нестабільного режиму сну, захворювань шлунково-кишкового тракту, зловживання алкоголем, ослаблення імунітету і частих застуд, зафіксували медики Університету Алабами. При подібних стресових обставинах психологи Temple University радять залишатися спокійними, упевненими в своїх силах, не піддаватися загальній паніці, відмовитися від перегляду і читання новин, які часто перебільшують небезпеку і ризики, акцентувати адекватну увагу на особистому контролі ситуації і робити все можливе, щоб запобігти втраті заощаджень.

ami-tass.ru