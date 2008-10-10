Жовтий колір спонукає до роботи, а червоний додає сил

Психологи стверджують, що біжутерія лікує. Купівля нових сережок або каблучки допомагає зняти стрес і підвищує настрій. А примірка прикрас викликає щось подібне до трансу і дає змогу абстрагуватися від повсякденних думок. Виявляється, цей стрибок з реальності корисніший для нервової системи, ніж 8 годин сну!

Щоб заспокоїтися ввечері або перед відповідальною зустріччю, досить розсипати на столі і кілька хвилин перебирати улюблені прикраси, милуючись ними. Яскравий блиск кольорових скелець допоможе розслабитися. Крім того, біжутерія лікує і суто фізично. Особливо якщо вона виготовлена з натуральних матеріалів. Дерево містить ароматичні смоли та олії, які, поступово випаровуючись, проводять з нами непомітні сеанси ароматерапії. Морські мушлі містять речовини, що мають знеболюючий ефект. Помічено, що любителі перламутрових прикрас рідше за інших п’ють анальгін і звертаються до лікаря.

Саме тому, що біжутерія використовує насичені кольори, вона може стати і частиною кольоротерапії — лікування кольором. Відомо, що чисті кольори — це хвилі різної частоти, що впливають на енергетичний баланс людини. Тому за допомогою яскравої біжутерії можна моделювати настрій. Наприклад, жовтий колір спонукає до роботи, червоний додає сил, блакитний приборкує апетит, коричневий заспокоює, жовтогарячий послаблює страх. Залишається тільки надягнути браслет або перстень потрібного кольору — і вдалий день вам забезпечено.

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