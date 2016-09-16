У бюджеті на 2017 рік передбачено 5,9 млрд грн на закупівлю ліків через міжнародні організації

«Ми хочемо 5,9 млрд грн спрямувати на закупівлю ліків через міжнародні організації, а це буде означати абсолютно публічні закупівлі, ефективні закупівлі за реальною ціною», - сказав він.

Прем'єр-міністр зазначив, що відповідне збільшення коштів, виділених на закупівлю ліків через міжнародні організації, дозволить державі повністю задовольнити потребу українців у якісних медикаментах.

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«Це дозволить закупити ліки і потім претендувати на кошти глобального фонду, що дозволить нам хоча б наблизитися майже впритул до 100% виконання програм закупівлі ліків для українців. Цього ніколи не було за часів незалежності України, і ми вважаємо, що ми це зробимо, і це наш обов'язок», - зазначив Гройсман.

Також прем'єр повідомив, що в проекті бюджету на 2017 рік передбачено збільшення заробітних плат для лікарів.

«Ми вважаємо, що в середньому на 20% збільшиться заробітна плата для наших лікарів, і я хотів би наголосити, що це лише початок», - сказав Гройсман.

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Зокрема, за його словами, якщо в 2016 році зарплата дільничного лікаря-терапевта вищої категорії з урахуванням надбавок становила 6,275 тис. грн, то з 1 січня 2017 року вона зросте до 7 тис. грн, з 1 травня – до 7,5 тис. грн, а на кінець року становитиме – 7,810 тис. грн.

Також Гройсман нагадав, що вчора, 15 вересня, уряду разом із профільним парламентським комітетом вдалося розблокувати постачання ліків для онкохворих дітей, що близько трьох місяців були затримані на митниці.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році фінансування програм для лікування людей, які страждають на онкологічні захворювання, ВІЛ/СНІД, гемофілію, вірусні гепатити, розсіяний склероз, цукровий діабет, серцево-судинні, судинно-мозкові та інші тяжкі захворюваннями, буде збільшено в півтора рази. Зокрема, після 3,95 млрд грн, закладених у бюджеті на ці цілі в 2016 році, фінансування буде збільшено на 2,1 млрд грн - до 6 млрд грн, включаючи фінансування трансплантацій та ендопротезів.