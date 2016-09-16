В Україні проживає 42 млн 650 тисяч людей – Держстат

Чисельність населення України станом на 1 серпня 2016 року, за оцінками Державної служби статистики України, становила 42 млн 650,2 тис. осіб, що на 110,3 тис. осіб менше, ніж на початок року.

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У січні-липні цього року, за даними Держстату, в Україні народилася 227 191 дитина, тоді як за аналогічний період 2015 року цей показник становив 239 103 дитини. У січні-липні було зафіксовано природне скорочення населення на 101 117 осіб, тоді як за січень-липень 2015 року населення скоротилося на 122 397 осіб. Водночас, кількість іммігрантів у січні-липні цього року перевищила кількість емігрантів на 6 771 людину, за аналогічний період 2015 року цей показник становив 6 656 осіб.

У Держстаті зазначають, що залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених: на 100 померлих - 66 новонароджених.

Всі дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на кінець 2015 року становила 42 млн 760,5 тис. осіб, що на 168,8 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2014 року.

Навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні чисельність населення України була істотно скоригована і зменшена до 43 млн до 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити дану оцінку один раз на 5-10 років. Дані старші за 10 років, за оцінками експертів ООН, містять занадто багато накопичених помилок і не можуть вважатися релевантними.

У вересні 2016 року уряд ініціював створення міжвідомчої групи для оцінки чисельності та статево-вікового складу населення України і прогнозування демографічного розвитку країни.