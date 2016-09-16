У МОЗ обрали директора Центру громадського здоров’я

15 вересня завершився фінальний етап відкритого відбору кандидатів на посаду Генерального директора Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

Шестеро претендентів, які подали документи для участі у конкурсі та пройшли відбір на відповідність кваліфікаційним вимогам представили своє бачення розвитку сфери громадського здоров’я та установи, яку планують очолити.

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В останній стадії відкритого відбору взяли участь:

Олена Єщенко – доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П.Л. Шупика.

Віталій Кононенко – заступник головного лікаря з організації і управління ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України».

Людмила Мухарська – голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій, голова громадської ради при Державній санітарно-епідеміологічній службі України.

Наталія Нізова – директор ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України».

Анатолій Пономаренко – заступник директора з впровадження систем управління якістю ДУ «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Олег Швець – директор ДП «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування МОЗ України».

Переможцем у відкритому відборі стала Наталія Нізова, яка продемонструвала розуміння потреб сфери громадського здоров'я та комплексний підхід до розвитку Центру. Контракт буде підписано найближчим часом терміном на один рік.

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Рішення прийняли в результаті консенсусу конкурсної комісії, яку очолила заступник міністра охорони здоров'я Оксана Сивак. Також до її складу ввійшли експерти, представники Міністерства охорони здоров’я України та міжнародних організацій, у тому числі Хосе Роман Леон Лора з Групи підтримки для України Європейської Комісії та Чарльз Вітек з Центру контролю та профілактики захворювань США.

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Основне завдання Центру громадського здоров’я — розвиток сфери громадського здоров’я та формування стійкої системи епідеміологічного нагляду в Україні.

Центр відповідатиме за попередження і контроль над інфекційними хворобами (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, грип, поліомієліт, гепатити тощо), підвищення готовності до ризику спалахів високопатогенних хвороб, попередження та контроль за неінфекційними хворобами, пропагування здорового способу життя, визначення основних детермінант здоров’я та проблем у галузі охорони здоров’я, здійснення оцінки ризиків, лабораторних досліджень та прогнозування. Крім того центр матиме ресурси для реагування у випадку надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі здоров’ям (наприклад, на випадок епідемії).