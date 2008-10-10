Енергозберігаючі лампи - небезпечні для шкіри?

Ультрафіолетове випромінювання енергозберігаючих ламп може викликати подразнення шкіри, якщо знаходитися до джерела світла дуже близько, попереджають фахівці.

За словами медичних експертів, проблеми можуть виникнути, якщо довго знаходитися на відстані менше 30 см від таких ламп.

Рівень ультрафіолетового випромінювання, що виробляється такими джерелами світла, можна порівняти з дією сонця в ясний день. Проте якщо сама лампочка чимось закрита, такої проблеми не виникає.

Медики додають, що такі лампи не підвищують ризик виникнення ракових захворювань.

Причиною такої уваги до технічного нововведення стали скарги людей з підвищеною чутливістю шкіри до світла.

Посилення правил

У повідомленнях про проблемні лампочки не згадувалася жодної конкретної компанії-виробника.

Автори дослідження призвали власті Євросоюзу, фабрики і регулюючі органи розробити більш суворі правила виробництва і використання подібної продукції.

Фахівці говорять, що ризику при використанні таких ламп можуть піддаватися люди, у яких є проблеми з надмірною чутливістю шкіри. Для тих, хто здоровий, вони небезпеки не представляють.

Щоб повністю виключити можливість появи проблем, експерти рекомендують використовувати екрани для поглинання ультрафіолетового випромінювання.

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