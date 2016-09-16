У Дніпрі закрили виробництво салатів, заражених кишковою паличкою

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, організатори нелегального підприємства займались виготовленням та збутом недоброякісної продукції протягом останнього року.

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Потужність виробництва складала близько 50 тонн харчової продукції, що забезпечувало організаторам щомісячних прибутків у сумі 900 тис. грн.

Недоброякісні салати розповсюджувалися на споживчих ринках регіону.

Виготовлялися та фасувалися овочі в умовах явного порушення санітарних норм.

«За результатами проведеного лабораторного дослідження салатів «по-корейськи», виявлено кишкову паличку, яка при вживанні в їжу є небезпечною для здоров’я людини», - йдеться у повідомленні.

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У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 227 (випуск або реалізація недоброякісної продукції) Кримінального кодексу України, проведено обшуки у виробничому приміщенні та за юридичною адресою товариства.

Вилучено 4,5 т готової продукції, етикетки, штрих-коди, бухгалтерську та «чорнову» документацію.