Кішки і собаки захищяють від раку лімфатичної системи

Власники кішок і собак на 30% рідше захворівають на неходжкінську лімфому - один з різновидів раку лімфатичної системи. До такого висновку прийшли американські учені за наслідками дослідження, в якому взяли участь більше чотирьох тисяч людей.

Учені з Каліфорнійського університету (Сан-Франциско) і Стенфордського університету опитали близько 1600 пацієнтів, які страждають від неходжкінської лімфоми, і 2500 здорових людей про наявність в їх будинку кішки або собаки.

З`ясувалося, що ризик розвитку лімфоми у власників домашніх тварин був понижений приблизно на третину. Причому ступінь захисту від раку зростав із збільшенням часу мешкання домашніх тварин в сім`ї.

Неходжкінська лімфома найчастіше розвивається у людей, старших від 65 років. Точні причини захворювання невідомі, проте за однією з теорій, його розвитку сприяють занадто «стерильні» умови в помешканні. Захисний ефект кішок і собак може пояснюватися дією алергенів, які стимулюють імунну систему і активізують протираковий захист організму, вважають учені.

medportal.ru