Штаб Ахметова попереджає про шахраїв, які продають ліки "від гумшаба"

Про це на гарячу лінію Штабу повідомила сама жінка.

За її словами, така собі компанія «Мотус» продала їй ліки для лікування захворювань спини за 1800 грн. Нібито повна вартість препарату становить 4000 грн., а самі ліки надав Гуманітарний штаб, покривши різницю у вартості. При цьому ані сама жінка, ані члени її сім'ї не отримують гуманітарну або медикаментозну допомогу від Штабу Ахметова.

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У зв'язку з цим, офіційно заявляємо: вся допомога Гуманітарного штабу – набори виживання, адресна допомога на лікування, медикаменти – надається винятково БЕЗКОШТОВНО.

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова надає допомогу мирним жителям Донбасу з серпня 2014. У своїй роботі Штаб керується нормами законодавства України, принципів прозорості і нейтральності.

У разі якщо вам пропонують придбати ліки від Штабу Ріната Ахметова за гроші, просимо негайно звертатися в правоохоронні органи.