Центр тестування є аналогом зарубіжних атестаційних рад щодо оцінювання компетентності медиків - МОЗ

Як повідомили у УНІАН у МОЗ, на сайті Національного медичного університету імені О.О. Богомольця під назвою «До відома професорсько-викладацького складу ВНМ(Ф)З України та студентів» був оприлюднений лист МОН України щодо наявності у Центру тестування ліцензії МОН України для здійснення освітньої діяльності. У відомстві наголошують, що відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII ліцензуванню підлягає освітня діяльність закладів освіти. Також відповідно до Закону «Про вищу освіту» ліцензування – це процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності.

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Зазначаємо, що Центр тестування не є закладом освіти та не провадить освітню діяльність за жодною спеціальністю на жодному рівні вищої освіти. Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб основним видом економічної діяльності Центру тестування є КВЕД 85.59 – інші види освіти, не обумовлені будь-якими рівнями. Згідно з цим Центр тестування не повинен вноситись до бази ЄДЕБО.

Тому відповідно до вимог законодавства України діяльність Центру тестування не потребує ліцензування. Вона визначається наказами МОЗ України, які погоджені з МОН України та зареєстровані у Міністерстві юстиції України.

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Центр тестування при МОЗ України, який проводить ліцензійні іспити «КРОК», створений на реалізацію міжнародних угод та державних програм, є аналогом зарубіжних атестаційних рад провідних країн світу з зовнішнього оцінювання професійної компетентності фахівців галузі охорони здоров'я. Центр тестування є єдиною організацією, яка здійснює контрольні функції МОЗ України з дотримання вимог щодо якості вищої медичної (фармацевтичної) освіти відповідно до законів України, являється активним учасником та партнером МОЗ України в реформуванні системи освіти для галузі охорони здоров'я.

МОЗ також звернувся до медичної спільноти: "Дорогі студенти та уся медична громадо, ви – майбутнє нашої медицини, а тому вам, як нікому іншому, важливо розуміти наявність такої інноваційної освітньої системи для підготовки професіоналів в Україні, як ліцензійний іспит «КРОК». Ми гідні того, щоб бути визнаними кваліфікованими спеціалістами на міжнародному рівні!"