Для реабілітаційно-діагностичного центру на Донеччині закуплять високотехнологічне медичне обладнання

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у рамках Проекту Європейського Союзу спільно з ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» буде придбано медичний апарат для вакуумної гіпобаричної терапії.

Апарат Green SACK Classic (Iskra Medical d.o.o.) застосовується для лікування багатьох порушень кровообігу, зокрема ішемічного болю, лімфатичних набряків, діабетичної ангіопатії, атеросклерозної ангіопатії, посттромбового синдрому, поліневропатії та інших.

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Перший транш коштів безповоротної фінансової допомоги Проекту у розмірі 80% вартості апарату були перераховані постачальнику згідно з договором від грудня минулого року.

У якості виконання договірних зобов’язань решту 20% від загальної суми вартості обладнання зобов’язане сплатити ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров'я України». Лише після цього буде здійснено поставку обладнання.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» за бюджетною програмою, за якою фінансується зазначений заклад охорони здоров’я, капітальні видатки Міністерству охорони здоров’я України не передбачені взагалі. Перерозподіл дозволить внести необхідну суму та придбати необхідне обладнання.

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ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров'я України» є одним із двох закладів охорони здоров’я загальнодержавного значення з надання високоспеціалізованої медичної допомоги у Донецькій області.

Костянтинівський район є одним із 8 постраждалих від бойових дій на сході України районів Донецької області, у якому існує підвищене навантаження на медичні заклади, та водночас має місце нестача медичного обладнання. Крім того, через відсутність доступу до обласних медичних закладів громадяни обмежені у ряді необхідних медичних послуг.