Україна має найгірші в Європі показники щодо результатів лікування туберкульозу - МОЗ

Як наголосили УНІАН у МОЗ, це сприятиме прихильності хворих до лікування, що допоможе зменшити поширеність хвороби. Саме таку, зручнішу для хворих допомогу, називають пацієнт- орієнтованим підходом.

У МОЗ зазначили, що необхідність переходу до комплексних, орієнтованих на пацієнта систем амбулаторної протитуберкульозної допомоги виникає у зв’язку з критичною ситуацією, що склалася в Україні та у всьому регіоні Східної Європи та Центральної Азії з розповсюдженням мультирезистентного туберкульозу (МРТБ). У нашій державі це перейшло у справжню катастрофу – ми входимо до п’ятірки країн світу з найважчим тягарем МРТБ.

Читайте такожВимушені переселенці є групою ризику щодо поширення туберкульозу в Україні

У МОЗ підкреслили, що Україна досі має і найгірші в Європі показники успішності лікування туберкульозу – виліковуються лише 71% нових випадків у та 38,6% випадків МРТБ. За оціночними даними експертів ВООЗ, у 2015 році близько 23% хворих на ТБ в Україні взагалі не було виявлено. Поширеність всіх форм активного ТБ у 2015 році склала майже 85 осіб на кожні 100 тисяч населення.

Госпіталізація людей, які цього не потребують, є з одного боку марною тратою фінансових та людських ресурсів, а з іншого може негативно позначитися на роботі або соціальному житті хворого та його родиниї. За даними експертів, скорочення часу перебування хворих в стаціонарах хоча б на 1 день протягом року, може зекономити Україні щонайменше 50 млн. грн.

Читайте такожВсесвітній день боротьби з туберкульозом: найуразливіша група - діти

«Наразі ми фіналізуємо Концепцію Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017—2021 роки та Стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року. Вони будуть відповідати міжнародним нормам і ми будемо активно працювати над їх впровадженням», - зазначила заступник Міністра охорони здоров’я з питань громадського здоров’я та євроінтеграції Оксана Сивак.

«Сьогодні у протитуберкульозних закладах України функціонує 16 тис. ліжок, але лише 55% таких установ відповідають вимогам інфекційного контролю, що створює значний ризик інфікування стійкими штамами у стаціонарі», - сказала директор Державної установи «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України Наталія Нізова. - «Хворі на туберкульоз без бактеріовиділення можуть лікуватися в амбулаторних умовах без ризику інфікувати мікобактеріями оточуючих. Така практика наразі довела свою ефективність у Європейських країнах та відповідає рекомендаціям ВООЗ».

Наразі нашій державі надається багатостороння міжнародна підтримка для реформування підходів у подоланні епідемії туберкульозу та підготовки суспільства прийняти нові моделі лікування. Для таких реформ вкрай важливим є готовність органів влади до рішучих кроків.

* * *

Щорічно в Україні ТБ діагностується у понад 30 тисяч осіб, 4 нові випадки щогодини. Кожен восьмий хворий помирає. Ситуація з ТБ критична у всьому регіоні Східної Європи та Центральної Азії (СЄЦА): 14 з 27 країн світу з високим тягарем стійкого до ліків туберкульозу знаходяться у цьому регіоні.