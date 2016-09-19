Уряд збільшуватиме фінансування програм замісної терапії для наркозалежних

Міністерство охорони здоров’я визначило ключові напрямки співпраці з Глобальним фондом, один із першочергових кроків - збільшення коштів на закупівлю препаратів для людей, які лікуються від наркотичної залежності, повідомили УНІАН у МОЗ.

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Стратегічні напрямки співпраці з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією обговорювала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Відповідно до умов співпраці з Глобальним фондом, уряд України з 2016 року збільшуватиме фінансування замісної підтримувальної терапії для наркозалежних пацієнтів.

МОЗ вживає всі необхідні заходи, щоб препарати для лікування від наркотичної залежності були закуплені за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті на 2016 рік.

Глобальний фонд виділив трирічний грант, у 154 мільйони доларів, на боротьбу зі СНІДом та туберкульозом в Україні в 2015-2017 роках.

Грант спрямований на програми профілактики, лікування, догляду та соціальної підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію та туберкульоз, а також представників груп ризику щодо інфікування.

Учасники зустрічі домовилися про розширення обсягу послуг пацієнтам з ВІЛ/ТБ, їх перегляд та стандартизацію, забезпечення рівного доступу ключових груп ризику до послуг з профілактики, діагностики, лікування, догляду та підтримки у сфері протидії захворюванням. МОЗ сприятиме зміцненню та розвитку систем громадського суспільства з метою забезпечення можливості надання послуг, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету України.