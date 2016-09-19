Інтерпол зняв Богатирьову з міжнародного розшуку

Станом на 2 вересня екс-міністр охорони здоров'я у міжнародному розшуку не значиться / Фото: УНІАН

Про це повідомляє Еспрессо.TV з посиланням на директора Департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка.

За повідомленням Українського бюро Інтерполу, яке було надіслано на ім'я адвоката Богатирьової Дмитра Бєляєва, станом на 2 вересня екс-міністр охорони здоров'я у міжнародному розшуку не значиться.

У цьому листі також зазначено, що відповідна постанова від 24 лютого 2015 року "Про вихід з угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю" з 24.08.2015 МВС України припинено інформаційну взаємодію з правоохоронними органами СНД в рамках Міждержавного банку даних, власником якого є ФКУ "ДІАЦ МВС Росії".

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Отже, Українське бюро Інтерполу не може надати інформації щодо міждержавного розшуку Богатирьової через відсутність в Нацполіції України доступу до відповідного банку даних. Як відомо, 21 жовтня 2014 Богатирьову оголосили в розшук в Україні за підозрою в розкраданні бюджетних коштів на суму 6.5 млн грн у 2012 році під час закупівлі імунобіологічних препаратів, лікарських засобів і медичного обладнання. За інформацією прокуратури, Богатирьова діяла "за попередньою змовою з групою осіб". У липні Печерський райсуд дозволив Генпрокуратурі застосувати до екс-міністра охорони здоров'я процедуру спецрозслідування, яка дозволяє заочне засудження.

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В серпні 2015 року Генпрокуратура публічно викликала на допит Богатирьову і екс-заступника міністра доходів і зборів України Андрія Ігнатова. 9 січня 2015 екс-міністра оголосили в міжнародний розшук Інтерполу. У той же час за станом на 19 жовтня картки Богатирьової а також Азарова були закриті.

Як пояснив прес-секретар МВС Артем Шевченко мова йде про те ж, що і з Віктором Януковичем. "Вони подали скарги в комісію з файлів і на час розгляду скарг Інтерпол припинив доступ до своїх файлів", - зазначив тоді Шевченко.