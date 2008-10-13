Мед вбиває до 91% бактерій, що зумовлюють нежить
10:12, 13 жовтня 2008Країна
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Поліпшує загальне самопочуття
Учені з Канади зробили висновок, що за допомогою меду можна лікувати синусити (запалення носових мішків).
Пацієнтам, які прийняли участь у дослідженні, щоденно прочищали носоглотку медяним розчином, для виготовлення якого використовувався єменський і новозеландський мед.
Уже через кілька днів вони помітили позитивні зміни в самопочутті пацієнтів: у них зменшився набряк слизової носових пазух і покращилося загальне самопочуття.
За словами вчених, речовини які містять в меді, убивають від 63 до 91% хвороботворних бактерій, що є причиною синуситу.
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