Україна буде шукати Богатирьову іншими каналами, навіть якщо Інтерпол відмовився від розшуку - МВС

Відмова Інтерполу від розшуку екс-міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової не означає, що українська сторона не буде шукати її за допомогою інших засобів і каналів розшуку.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

Читайте такожІнтерпол зняв Богатирьову з міжнародного розшуку "Дійсно, нам надійшов офіційний документ про відмову (Інтерпол) розшуку Богатирьової, оскільки вони нібито вбачають у переслідуванні політику. Втім, це не означає, що ми відмовимося від її розшуку - будемо використовувати інші законні засоби і канали", - сказав Шевченко.

Як повідомлялося, в жовтні 2014 року Богатирьову оголосили в розшук по Україні за підозрою в розкраданні бюджетних коштів на суму 6,5 млн грн у 2012 році під час закупівлі імунобіологічних препаратів, лікарських засобів і медичного обладнання.

Читайте такожСуд заочно заарештував екс-главу МОЗ БогатирьовуЗ січня 2015 року екс-міністр перебувала у міжнародному розшуку Інтерполу.

Печерський суд Києва заочно обрав запобіжний захід для Богатирьової у вигляді арешту.

За даними ГПУ, щодо Богатирьової застосовується процедура заочного засудження.