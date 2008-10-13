Для профілактики простуди слід частіше мити руки

Особиста гігієна ефективніша за вітаміни. Вона здатна захистити організм від сезонних простудних та інфекційних захворювань. Вітамін С не запобігає впливу вірусів, а користь від більшості дієтичних і вітамінних добавок часто завищена, упевнені лікарі Німецького інституту по забезпеченню якості і ефективності медичної допомоги /IQWiG, Німеччина/. Дні стають коротші, температура повітря знижується і наближається сезон грипу - в цей час багато людей починають активно пити вітамінні препарати як запобіжний засіб. На думку експертів, така профілактика не тільки не попередить простуду, але й може нашкодити здоров`ю, оскільки високі дози вітамінів теж небезпечні, а вигоди антиоксидантів переоцінені.

Впродовж багатьох років вважалося, що вітамін С забезпечує захист від простуди, раку і навіть продовжує життя. Професор Петро Савицький, директор інституту IQWiG, спростовує ці переконання, заявляючи, що користь вітаміну С для здоров`я - просто міф. За його словами, важко відмовитися від глибоко укорінених у свідомості переконань, але вони не відповідають дійсності, поки науково-дослідні центри на основі доказів і фактів не прийдуть до протилежного висновку. Завищене вживання вітамінів не є панацеєю від респіраторних інфекцій, будь то грип, нежить або біль в горлі, вважають учені. Вони радять уважніше поставитися до питання особистої гігієни, часто і ретельно мити руки з милом і не торкатися до обличчя на вулиці - це найпростіший і дійсно універсальний профілактичний засіб проти хвороб.

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