Калорійна їжа виводить мозок з ладу

Надлишок калорій призводить до “несправності” критичних ділянок мозку, навіть якщо людина при цьому не набирає надмірну масу тіла. Американські учені встановили, що надмірна калорійність їжі, потрапляючи до організму, зумовлює активацію молекули під назвою iKKbeta/NK-kappaB, яка сприяє метаболічному запаленню в інших тканинах. Ця стежка зазвичай не діє в мозку й імовірно була важливою для вродженого імунітету і захисту організму від патогенних вірусів. Але в сьогоднішніх умовах поганої екології активація стежки порушує нормальну роботу організму, включаючи опір двох головних метаболічних гормонів - інсуліну і лептину, пояснюють неврологи.

Лабораторні тести Університету Вісконсіна-Медісона вказали на зв`язок переїдання і різних метаболічних дефектів, що лежать в основі багатьох захворювань. Крім того дослідники виявили, що продукти з високим вмістом жирів подвоювали діяльність запальної стежки в мозку, ушкоджуючи гіпокамп, нейронну комунікацію і погіршуючи основні функції центральної нервової системи. Медики вважають, що блокування знайденої мозкової стежки дозволить розробити терапію проти ожиріння.

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