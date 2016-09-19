Допомогу по вагітності та пологах пропонують збільшити в 2017 році до 1 850 грн

Кабінет міністрів України пропонує збільшити розмір допомоги по вагітності та пологах незастрахованим особам у грудні 2017 року до 1 850 грн проти 1680 грн, передбачених із грудня 2016 року.

Відповідні зміни закладено в розміщеному на сайті парламенту проекті бюджету на 2017 рік. Як зазначається, зміни торкнуться тих соціальних гарантій, які розраховуються на підставі прожиткового мінімуму.

Читайте такожВ Україні збільшено розмір допомоги самотнім матерям Також планується збільшити допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Її розмір планують встановити на рівні 2984 грн і 3720 грн залежно від віку дитини з грудня 2017 року, тоді як у грудні поточного року її розмір становитиме 2710 грн і 3378 грн.

Згідно з прогнозом, щомісяця допомога надаватиметься 47,9 тис. дітей.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до бюджетної резолюції на 2017 рік, Кабмін має намір зрівняти мінімальну зарплату з показником прожиткового мінімуму.

Читайте такожВР ухвалила законопроект щодо інституту наставництва над дітьми-сиротами У рамках проекту бюджету уряд наступного року встановлює середній щомісячний прожитковий мінімум із 1 січня 2017 року – в сумі 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, з 1 грудня - 1700 гривень.

Для осіб, які втратили працездатність прожитковий мінімум із 1 грудня 2016 року становитиме 1247 грн, 1 травня 2017 року – 1312 грн, 1 грудня 2017 року - 1373 грн.

Для працездатних осіб прожитковий мінімум із 1 грудня 2016 року становитиме 1600 грн, 1 травня 2017 року – 1684 грн, 1 грудня 2017 року - 1762 грн.

Таким чином основні соціальні стандарти до кінця наступного року зростуть на 10,1%.