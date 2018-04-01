Що ж насправді міститься у дитячому харчуванні HIPP, Humana та Nestle?

Для експертизи були обрані суміші для штучного вигодовування дітей з перших днів життя торгових марок HIPP, Humana, Nestle (перша частина випробувань) та Nutricia, "Малютка", "Детолакт - соя" (друга частина досліджень, які замовило "Життя").

Щоб мати чітку картину якості сумішей, ми перевіряли їх за декільком показниками:

- Вміст білків, жирів та вуглеводів. Якщо недодавання певного компоненту в інші продукти не матиме катастрофічних наслідків для споживача, то це не стосується дитячого харчування для немовлят.

Так, за словами завідуючого відділенням проблем харчування та захворювань дітей раннього віку Інституту педіатрії Олега Шадріна, значний брак білку у сумішах може призвести до відставання у розвитку дитини, не набиранню нею ваги тощо.

Тому при виготовленні сумішей для дітей з перших днів народження закладається дуже точна кількість всіх компонентів.

- Наявність трансізомерів ненасичених жирних кислот (вони порушують життєдіяльність клітин). Як переконують в Держспоживстандарті, наявність цих сполук у продукті свідчить про низьку якість сировини. Чим більше таких трансізомерів, тим гіршою є сировина.

- Останній показник, взятий нами для дослідження - стерильність сумішей. Недотримання на виробництві гігієнічних норм може призвести до появи у їжі для новонароджених шкідливих мікроорганізмів - кишкової палички, стафілококу тощо.

"За мікробіологічними показниками (те, що може призвести до отруєнь), всі каші стерильні", - коментує результати досліджень власного підрозділу Віктор Волошинець, заступник начальника науково-дослідного центру випробувань продукції Укрметртестстандарту.

Крім того, у сумішах для немовлят торгових марок HIPP, Humana, Nestle немає небезпечних жирів. Цифри вмісту білків, жирів та вуглеводів відповідають маркуванню. Наприклад, на упаковці високо адаптованої молочної суміші - початкове харчування "Humana" вказано, що масова чатка білку становить 10,5 %. Результати дослідження показали вміст 10,2% при відносній похибці випробування 0,5%.

Жиру в суміші лаборанти знайшли рівно стільки, скільки зазначено на маркуванні - 23,8 г.

Переконатись у цьому ви можете на власні очі. "Життя" публікує результати досліджень, які Укрметртестстандарт здійснював на замовлення редакції видання.

"Це, мабуть єдині продукти, які ретельно контролюються", - переконує завідуючий відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку Інститут педіатрії Олег Шадрін.

P.S. Результати експертизи сумішей для немовлят Nutricia, "Малютка" та "Детолакт - соя" будуть опубліковані найближчим часом.

P.P.S. Дослідження не є проплаченим матеріалом жодного виробника. Випробування здійснював підрозділ Дерспоживстандарту "Укрметртестстандарт" на замовлення і кошти редакції "Життя".

life.pravda.com.ua