В організмі людини знайшли фермент, здатний долати ВІЛ-інфекцію

Медики з університету Південної Каліфорнії заявили про те, що вони знайшли в організмі людини фермент APOBEC-3G, що здатний боротися з ВІЛ.

За словами вчених, їм удалося вивчити атомну структуру ферменту APOBEC-3G, присутнього в кожній клітині будь-якої людини. Він може боротися із ВІЛ за допомогою своїх унікальних властивостей, стверджують медики.

За їхніми словами, фермент здатний взаємодіяти з вірусною ДНК, змінювати її й знищити. "Ми зрозуміли механізм взаємодії цього ферменту із ДНК. Це розуміння ляже в основу створення реально працюючих антиВІЛ-ліків", - говорить автор дослідження

Він також зазначає, що за допомогою ферменту APOBEC-3G РНК ВІЛ можливо змінити й впровадити у вірусну ДНК, у результаті чого сам вірус виявиться нездатний до подальшої інфекції й відтворення.

Автори дослідження також стверджують, що крім боротьби з ВІЛ, APOBEC-3G може стримувати вірус гепатиту, тому що входить у сімейство ферментів, що приймають участь у генерації антитіл в організмі, а також у процесі метаболізму жирових тканин.

CyberSecurity