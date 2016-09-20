В Україні планують відновити посаду спецпредставника генсека ООН з питань внутрішньо переміщених осіб
Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність відновлення посади спеціального представника генерального секретаря ООН з питань внутрішньо переміщених осіб.
Про це він сказав на Засіданні високого рівня Генеральної асамблеї ООН, присвяченому збільшенню потоків біженців та мігрантів у світі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Зокрема, президент наголосив на важливості політичної декларації, яка має бути ухвалена і яка пропонує інклюзивні рамки для розвитку подальшого співробітництва та координації зусиль світового співтовариства. Він зазначив, що цей документ приділяє належну увагу ключовим аспектам людської міграції, включаючи необхідність боротьби з ксенофобією, дискримінацією, торгівлею людьми.
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Президент також нагадав, що Україна стала однією з перших європейських країн, яка ще у 1998 році криміналізувала відповідальність за торгівлю людьми.
Порошенко закликав забезпечити належне фінансування програм ООН з тим, щоб ліквідувати розрив між виділенням коштів та реальними гуманітарними потребами та привітав той факт, що декларація закладає підвалини для реагування на потреби внутрішньо переміщених осіб.
«Їхній захист та підтримка – це наш моральний та політичний обов’язок», - сказав президент України.
Глава Української держави заявив про необхідність відновлення посади спеціального представника генерального секретаря ООН з питань внутрішньо переміщених осіб.