В Україні планують відновити посаду спецпредставника генсека ООН з питань внутрішньо переміщених осіб

Про це він сказав на Засіданні високого рівня Генеральної асамблеї ООН, присвяченому збільшенню потоків біженців та мігрантів у світі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, президент наголосив на важливості політичної декларації, яка має бути ухвалена і яка пропонує інклюзивні рамки для розвитку подальшого співробітництва та координації зусиль світового співтовариства. Він зазначив, що цей документ приділяє належну увагу ключовим аспектам людської міграції, включаючи необхідність боротьби з ксенофобією, дискримінацією, торгівлею людьми.

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Президент також нагадав, що Україна стала однією з перших європейських країн, яка ще у 1998 році криміналізувала відповідальність за торгівлю людьми.

Порошенко закликав забезпечити належне фінансування програм ООН з тим, щоб ліквідувати розрив між виділенням коштів та реальними гуманітарними потребами та привітав той факт, що декларація закладає підвалини для реагування на потреби внутрішньо переміщених осіб.

«Їхній захист та підтримка – це наш моральний та політичний обов’язок», - сказав президент України.

Глава Української держави заявив про необхідність відновлення посади спеціального представника генерального секретаря ООН з питань внутрішньо переміщених осіб.