Порошенко закликав розробити міжнародний механізм захисту прав біженців
Президент України Петро Порошенко закликав розробити міжнародний механізм захисту прав внутрішньо переміщених осіб
Про це він сказав на Засіданні високого рівня Генеральної асамблеї ООН, присвяченому збільшенню потоків біженців та мігрантів у світі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
«Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності захисту прав внутрішньо переміщених осіб», - цитує слова президента його прес-служба.
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Порошенко наголосив, що безпрецедентна міграційна криза та наплив біженців стали важливим екзаменом для всього людства - понад 250 мільйонів людей з різних причин залишили свої домівки.
«Ця глобальна криза вимагає від нас спільної відповідальності та скоординованих зусиль. Тому сьогодні я б хотів висловити свою солідарність з тими, хто, проти своєї волі, був змушений покинути рідні домівки», - сказав президент.