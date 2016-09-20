Порошенко закликав розробити міжнародний механізм захисту прав біженців

Про це він сказав на Засіданні високого рівня Генеральної асамблеї ООН, присвяченому збільшенню потоків біженців та мігрантів у світі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності захисту прав внутрішньо переміщених осіб», - цитує слова президента його прес-служба.

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Порошенко наголосив, що безпрецедентна міграційна криза та наплив біженців стали важливим екзаменом для всього людства - понад 250 мільйонів людей з різних причин залишили свої домівки.

«Ця глобальна криза вимагає від нас спільної відповідальності та скоординованих зусиль. Тому сьогодні я б хотів висловити свою солідарність з тими, хто, проти своєї волі, був змушений покинути рідні домівки», - сказав президент.