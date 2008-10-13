Мікрохвильові печі небезпечні для здоров`я

Мікрохвильові печі - потенційно небезпечна кухонна електроніка для дітей, яка повинна бути оснащена механізмами блокування в цілях запобігання опіків, вважають фахівці з Університету Чікаго.

Дослідники пропонують виробникам розробити додаткові засоби контролю температури в печах, відключення живлення і засобу захисту для попередження випадкового травматизму серед дітей. Багато сучасні СВЧ-пічі вже мають можливість блокування відкриття дверець, які вимагають від людини утримання кнопки включення/відключення на 3-4 секунди до функціонування.

Ризик отримання опіків і шкірних ран був встановлений експертами після дворічного спостереження, як діти до 5 років поводилися з мікрохвильовою піччю і яким чином вони їли гарячу їжу і пили гарячі напої. Був зроблений висновок, що мікрохвильова піч - небезпечний предмет на кухні, оскільки цікаві малюки самостійно намагаються відкрити пічку і дістати їжу, що розігрівається, наслідуючи дорослим, або ж для них вона стає предметом гри. Також діти від 7 до 14 років, наглядаючи за молодшими братами або сестрами, часто випадково проливали гарячі рідини на дитину.

Опіки - найбільш часта травма у дітей від 10 до 21 місяця, і більшість з них відбуваються із-за необережного звернення дорослих з побутовою технікою або ненавмисно перекинутих на шкіру гарячих продуктів. Педіатри взагалі називають кухню найризикованішим місцем для дітей ясельного віку. Додаткові заходи захисту роботи мікрохвильової техніки і уважніший контроль дій дітей з боку батьків дозволять кращим чином захистити здоров`я дошкільників, упевнені американські медики.

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