ГПУ просить суд дозволити спеціальне розслідування проти Богатирьової

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, в ході досудового розслідування за зверненням ГПУ ухвалою Печерського районного суду Києва 23 липня 2015 у кримінальному провадженні розпочато процедуру заочного провадження стосовно Богатирьової через перебування підозрюваної в міжнародному розшуку.

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На теперішній час до органу досудового розслідування з Робочого апарату Укрбюро Інтерполу надійшла інформація про те, що інформацію про розшук Богатирьової вилучено з бази даних цієї міжнародної поліцейської організації.

Водночас зазначене рішення жодним чином не впливає на хід та результати досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, зокрема, підозрювана Богатирьова перебуває у розшуку за вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Рішенням суду надано дозвіл на її затримання та доставлення до суду.

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Наразі, з урахуванням наведених обставин, Генпрокуратура звернулася до Печерського райсуду Києва для отримання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування (заочного провадження) стосовно Богатирьової у зв’язку з тим, що вона умисно ухиляється від слідства та суду.

У Генпрокуратурі зазначили, що у 2015 році у кримінальному провадженні з метою отримання доказів протиправної діяльності Богатирьової до компетентних органів іноземних країн направлено запити про надання міжнародної правової допомоги, які досі перебувають на виконанні іноземних компетентних установ.

Як повідомлялося, у жовтні 2014 року Богатирьову оголосили в розшук по Україні за підозрою у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,5 млн грн у 2012 році під час закупівель імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та медичного обладнання.

Із січня 2015 року екс-міністр перебувала у міжнародному розшуку Інтерполу.